ATELIER CUISINE FESTIVAL « MANGER COMME ON SÈME » – Nébian, 6 juin 2025 07:00, Nébian.

Hérault

ATELIER CUISINE FESTIVAL « MANGER COMME ON SÈME » Place Jean Moulin Nébian Hérault

Pour l’édition 2025 du festival « Manger comme on sème », l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact vous propose un atelier cuisine et un repas partagé avec les productions de agriculteurs locaux.

Venez partager un moment convivial, cuisinez et réfléchir sur les thèmes d’une alimentation de qualité et d’une agriculture de proximité.

Gratuit et sur inscriptions. .

Place Jean Moulin

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

For the 2025 edition of the « Manger comme on sème » festival, the Roul’Contact itinerant social living space is offering a cooking workshop and a shared meal with produce from local farmers.

German :

Für die Ausgabe 2025 des Festivals « Essen wie man sät » bietet Ihnen der mobile soziale Lebensraum Roul’Contact einen Kochworkshop und ein gemeinsames Essen mit den Erzeugnissen lokaler Landwirte an.

Italiano :

Per l’edizione 2025 del festival « Manger comme on sème », il centro sociale itinerante Roul’Contact propone un laboratorio di cucina e un pasto condiviso con i prodotti degli agricoltori locali.

