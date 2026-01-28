ATELIER CUISINE GOURMANDISES SUCRÉES

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier gourmandises sucrées, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver !

Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier gourmandises sucrées, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! L’atelier est suivi d’un repas partagé. .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le petit atelier cuisine de Cris offers its sweet treats workshop, to be made together and enjoyed afterwards. Places are limited, so don’t forget to book!

L’événement ATELIER CUISINE GOURMANDISES SUCRÉES Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-01-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère