ATELIER CUISINE GOURMANDISES SUCRÉES Saint-Martin-de-Boubaux

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10 12:00:00
2026-02-10
Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier gourmandises sucrées, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! L’atelier est suivi d’un repas partagé. .
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
English :
Le petit atelier cuisine de Cris offers its sweet treats workshop, to be made together and enjoyed afterwards. Places are limited, so don’t forget to book!
