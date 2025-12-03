ATELIER CUISINE GOUTER DE NOEL Fontès

ATELIER CUISINE GOUTER DE NOEL

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez cuisinez une recette originale

A l’occasion des fêtes de fin d’années, venez cuisinez une recette originale et passez un moment convivial et épicé avec l’équipe de Roul’Contact .

roulcontact@terre-contact.com

English :

Come and cook an original recipe

