ATELIER CUISINE GOUTER DE NOEL Fontès mercredi 10 décembre 2025.
Venez cuisinez une recette originale
A l’occasion des fêtes de fin d’années, venez cuisinez une recette originale et passez un moment convivial et épicé avec l’équipe de Roul’Contact .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
Come and cook an original recipe
