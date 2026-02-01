Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information Châteauneuf-du-Faou

Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information

1 place du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12 11:30:00

2026-02-12

Envie de bien manger, de partager et d’apprendre en toute convivialité ? participez à des ateliers gratuits pensés pour les seniors!

Réunion d’information le jeudi 12 février 2026 de 10h à 11h30 à l’ADSMN, 1 place du Park de l’Isle

Au programme de la réunion:

> échanges autour des besoins et attentes des participants

> présentation de 6 ateliers gratuits

> dont 3 ateliers dédiés à la cuisine (plaisir de cuisinier, équilibre alimentaire, recettes simples et adaptées)

Pour qui ?

Seniors souhaitant prendre soin de leur alimentation, partager un moment convivial et découvrir ou redécouvrir le plaisir de cuisiner .

1 place du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

