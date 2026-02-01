Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information Châteauneuf-du-Faou
Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information Châteauneuf-du-Faou jeudi 12 février 2026.
Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information
1 place du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 11:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Envie de bien manger, de partager et d’apprendre en toute convivialité ? participez à des ateliers gratuits pensés pour les seniors!
Réunion d’information le jeudi 12 février 2026 de 10h à 11h30 à l’ADSMN, 1 place du Park de l’Isle
Au programme de la réunion:
> échanges autour des besoins et attentes des participants
> présentation de 6 ateliers gratuits
> dont 3 ateliers dédiés à la cuisine (plaisir de cuisinier, équilibre alimentaire, recettes simples et adaptées)
Pour qui ?
Seniors souhaitant prendre soin de leur alimentation, partager un moment convivial et découvrir ou redécouvrir le plaisir de cuisiner .
1 place du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information
L’événement Atelier cuisine gratuit pour les seniors: réunion d’information Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-02-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou