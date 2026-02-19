Atelier Cuisine Grecque Cap sur la Méditerranée La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Grecque Cap sur la Méditerranée

Partez pour une escapade en Grèce le temps d’un atelier culinaire ensoleillé. Au fil des recettes, découvrez les saveurs emblématiques de la cuisine grecque produits frais, herbes aromatiques, huile d’olive, agrumes et savoir-faire méditerranéen. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous apprendrez à réaliser plusieurs plats traditionnels avant de les déguster ensemble. Un moment de partage, de voyage et de gourmandise, comme une parenthèse au bord de la mer Égée.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

