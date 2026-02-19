Atelier Cuisine Grecque Cap sur la Méditerranée La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine Grecque Cap sur la Méditerranée
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 20:00:00
2026-03-12
Partez pour une escapade en Grèce le temps d’un atelier culinaire ensoleillé. Au fil des recettes, découvrez les saveurs emblématiques de la cuisine grecque produits frais, herbes aromatiques, huile d’olive, agrumes et savoir-faire méditerranéen. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous apprendrez à réaliser plusieurs plats traditionnels avant de les déguster ensemble. Un moment de partage, de voyage et de gourmandise, comme une parenthèse au bord de la mer Égée.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
