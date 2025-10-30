Atelier cuisine Halloween Sauzé-Vaussais

Atelier cuisine Halloween

Jeudi 30 octobre à 14h30

Foyer Résidence, Sauzé-Vaussais

Tout public

Gratuit

Venez réaliser des gâteaux pour le goûter du 31 octobre.

Inscription 05 49 29 56 61 .

28 Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61

