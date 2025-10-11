Atelier Cuisine Indienne La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Indienne La Grande École Le Havre samedi 11 octobre 2025.

Atelier Cuisine Indienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 10:00:00

2025-10-11

Explorez l’univers parfumé et épicé de la cuisine indienne avec Sabrina, notre cheffe experte.

Elle vous guidera dans la préparation de plats traditionnels tout en vous enseignant l’art d’harmoniser les épices.

Un atelier convivial qui vous fera voyager.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées.

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

