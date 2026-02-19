Atelier Cuisine Indienne La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Indienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Cap sur l’Inde le temps d’un atelier cuisine aux mille saveurs ! Entre épices, textures et parfums, apprenez à réaliser des recettes emblématiques de la cuisine indienne dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

