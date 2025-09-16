Atelier cuisine intergénérationnel Pindères

Atelier cuisine intergénérationnel

165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Gratuit

Parents, grands-parents, nounous, venez avec vos enfants pour confectionner et déguster un délicieux dessert.

Avec le Relais Petite Enfance du Grézet Cavagnan. .

165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com

