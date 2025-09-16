Atelier cuisine intergénérationnel Pindères
Atelier cuisine intergénérationnel Pindères mardi 16 septembre 2025.
Atelier cuisine intergénérationnel
165 chemin de l'école Pindères Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
2025-09-16
Parents, grands-parents, nounous, venez avec vos enfants pour confectionner et déguster un délicieux dessert.
Avec le Relais Petite Enfance du Grézet Cavagnan.
165 chemin de l'école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com
