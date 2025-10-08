Atelier cuisine intergénérationnel Riberac Ribérac

Atelier cuisine intergénérationnel Riberac Ribérac mercredi 8 octobre 2025.

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Début : 2025-10-08
2025-10-08

Atelier de cuisine intergénérationnel avec les Insatiables
Atelier de cuisine intergénérationnel avec les Insatiables   .

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

Intergenerational cooking workshop with Les Insatiables

Generationsübergreifender Kochworkshop mit Les Insatiables

Laboratorio intergenerazionale di cucina con Les Insatiables

Taller de cocina intergeneracional con Les Insatiables

