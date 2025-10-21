Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre mardi 21 octobre 2025.

Atelier Cuisine Italienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 18:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Italie avec notre cheffe Sabrina !

Entre éclats de rire, gestes gourmands et parfums méditerranéens, cet atelier vous fera voyager sans quitter votre tablier.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec ses réalisations

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine Italienne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Cuisine Italienne Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie