Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre mardi 21 octobre 2025.
Atelier Cuisine Italienne
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 18:00:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Italie avec notre cheffe Sabrina !
Entre éclats de rire, gestes gourmands et parfums méditerranéens, cet atelier vous fera voyager sans quitter votre tablier.
Les petits plus
– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier
– Chaque participant repart avec ses réalisations
Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
