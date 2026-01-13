Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Italienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

2026-02-07

Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez l’esprit festif et chaleureux de la table italienne. Entre convivialité, bonne humeur et esprit de partage, cet atelier promet un délicieux moment d’évasion à la Dolce Vita.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine Italienne

