Atelier Cuisine italienne La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine italienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez l’esprit festif et chaleureux de la table italienne. Entre convivialité, bonne humeur et esprit de partage, cet atelier promet un délicieux moment d’évasion à la Dolce Vita. Pour votre information, l’atelier sera de 17h00 à 20h00.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine italienne

L’événement Atelier Cuisine italienne Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie