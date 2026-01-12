Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Thème Nabé (Fondue japonaise de poisson et de fruits de mer)

Prévoir un tablier, une boîte pour emporter la préparation.

Sur inscription. .

