Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes Cidrerie Kerné Pouldreuzic samedi 14 mars 2026.
Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Thème Cuisine médicinale Yakuzen
Prévoir un tablier, une boîte pour emporter la préparation.
Sur inscription. .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes
L’événement Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda pour adultes Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Pays Bigouden