Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier cuisine japonaise

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.

Atelier cuisine Okonomiyaki & Mochi

Atelier pour niveau intermédiaire + parents-enfants 10 à 15 ans.

Délicieux pancake salé japonais avec des légumes de saison et mochi traditionnel aux haricots rouges sucrés.

Espace Agapé, Château-Gontier, le 18 février 2026 de 15h à 17h30.

Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.

L’événement Atelier cuisine japonaise Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-06 par SUD MAYENNE