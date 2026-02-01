Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier cuisine japonaise

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.

Atelier cuisine Yakitori de poulet et bœuf fromage & salade de pomme de terre

Brochette de poulet poireau et de bœuf au fromage, poêlées, sauce maison et salade de pomme de terre.

Atelier pour niveau intermédiaire

Espace Agapé, Château-Gontier, le 27 février 2026 de 18h à 20h.

Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.

L’événement Atelier cuisine japonaise Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-06 par SUD MAYENNE