Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.
Atelier cuisine Yakitori de poulet et bœuf fromage & salade de pomme de terre
Brochette de poulet poireau et de bœuf au fromage, poêlées, sauce maison et salade de pomme de terre.
Atelier pour niveau intermédiaire
Espace Agapé, Château-Gontier, le 27 février 2026 de 18h à 20h.
Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .
Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15
English :
It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.
