Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 28 mars 2026.
Atelier cuisine japonaise
Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
Date(s) :
2026-03-28
C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.
Atelier cuisine japonaise Gyoza et délicieuse salade de vermicelles
Ravioli japonais au poulet et salade de vermicelles de riz aux crudités, vinaigrette anti-inflammatoire.
Atelier pour niveau intermédiaire
Espace Agapé, Château-Gontier, le 28 mars 2026 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .
Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.
L’événement Atelier cuisine japonaise Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-06 par SUD MAYENNE