Atelier cuisine japonaise Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier cuisine japonaise

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.

Atelier cuisine japonaise Gyoza et délicieuse salade de vermicelles

Ravioli japonais au poulet et salade de vermicelles de riz aux crudités, vinaigrette anti-inflammatoire.

Atelier pour niveau intermédiaire

Espace Agapé, Château-Gontier, le 28 mars 2026 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.

Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .

Place du Pilori Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.

L’événement Atelier cuisine japonaise Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-06 par SUD MAYENNE