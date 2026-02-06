Atelier cuisine japonaise Chemazé

Atelier cuisine japonaise

Molières Chemazé Mayenne

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 12:30:00

Date(s) :

2026-03-04

C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.

Atelier cuisine Rouleaux de printemps au poulet et crevettes avec sauce maison + gâteaux à la noix de coco

Rouleaux de printemps gourmands, sauce savoureuse, et gâteau sans farine au four.

Atelier pour niveau intermédiaire.

Molières, Chemazé le 04 mars 2026 de 10h30 à 12h30.

Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .

Molières Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15

English :

It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.

