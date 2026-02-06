Atelier cuisine japonaise Chemazé
Atelier cuisine japonaise Chemazé mercredi 4 mars 2026.
Atelier cuisine japonaise
Molières Chemazé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 12:30:00
Date(s) :
2026-03-04
C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.
Atelier cuisine Rouleaux de printemps au poulet et crevettes avec sauce maison + gâteaux à la noix de coco
Rouleaux de printemps gourmands, sauce savoureuse, et gâteau sans farine au four.
Atelier pour niveau intermédiaire.
Molières, Chemazé le 04 mars 2026 de 10h30 à 12h30.
Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .
Molières Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.
L’événement Atelier cuisine japonaise Chemazé a été mis à jour le 2026-02-06 par SUD MAYENNE