Atelier cuisine japonaise Chemazé

Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 12:30:00
2026-03-18
C’est le moment parfait pour apprendre à cuisiner de délicieux plats asiatiques.
Atelier cuisine japonaise Poké Bowl au saumon cuit et cru et légumes de saison avec délicieuse sauce
Atelier pour niveau débutant + parents-enfants 10 à 15 ans.
Molières, Chemazé le 18 mars 2026 de 10h30 à 12h30.
Réservation & renseignement 06 19 51 47 15 .
Molières Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 51 47 15
English :
It’s the perfect time to learn how to cook delicious Asian dishes.
