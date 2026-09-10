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ATELIER CUISINE JAPONAISE Torreilles

samedi 17 octobre 2026 · Torreilles

ATELIER CUISINE JAPONAISE Torreilles

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
7 avenue François Arago
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
70 70 70 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Torreilles

ATELIER CUISINE JAPONAISE

7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Un atelier convivial et gourmand, où l’on apprend autant à cuisiner qu’à partager et créer du lien autour de la table. Mélanie vous invite à découvrir une cuisine saine, vivante et gourmande, dans la simplicité et la convivialité, autour de produits locaux et de saison.
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7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20  melanie@lacuisinequifaitdubien.com

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English :

A warm and delicious cooking workshop where you’ll learn not only how to cook but also how to share and build connections around the table. Mélanie invites you to discover healthy, vibrant, and delicious cuisine in a simple and welcoming atmosphere, featuring local and seasonal ingredients.

L’événement ATELIER CUISINE JAPONAISE Torreilles a été mis à jour le 2026-09-10 par BIT DE TORREILLES

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