Atelier cuisine Je cuisine Zéro déchet Teen’s Club Yssingeaux
Atelier cuisine Je cuisine Zéro déchet Teen’s Club Yssingeaux samedi 21 février 2026.
Atelier cuisine Je cuisine Zéro déchet
Teen’s Club Place Maréchal de Vaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 14:00:00
Date(s) :
2026-02-21
ATELIER CUISINE (3H) + REPAS PARTAGÉ RV au Teen’s Club. Tout public et duo parents/enfants dès 8 ans. Atelier de cuisine animé par Dame Tartine (Martine Prost) suivi d’un repas partagé. Sur réservation au 04 71 65 79 25.
.
Teen’s Club Place Maréchal de Vaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
COOKING WORKSHOP (3H) + SHARED DINNER Meet at Teen?s Club. Open to the general public and parent/child duo from age 8. Cooking workshop led by Dame Tartine (Martine Prost) followed by a shared meal. Book on 04 71 65 79 25.
L’événement Atelier cuisine Je cuisine Zéro déchet Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire