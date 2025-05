ATELIER CUISINE « JE FAIS MA SAUCISSE » – LA MINOTERIE Gardouch, 14 juin 2025 10:00, Gardouch.

Haute-Garonne

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 12:00:00

2025-06-14

Participez à un atelier de cuisine alliant technique et savoir faire. Puis place à la dégustation !

Durée approximative 2 heures.

Atelier payant, 10€ par personne sur réservation depuis la billetterie sur la page ci-dessous! ( denrées fournies, dégustation et une boisson comprises). 10 .

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

Take part in a cooking workshop combining technique and know-how. Then it’s time for a tasting!

German :

Nehmen Sie an einem Kochworkshop teil, der Technik und Wissen verbindet. Anschließend geht es an die Verkostung!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di cucina che combina tecnica e know-how. Poi è il momento della degustazione!

Espanol :

Participe en un taller de cocina que combina técnica y saber hacer. Después, ¡una degustación!

