Atelier cuisine J’invite mon conjoint à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Atelier cuisine J’invite mon conjoint à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 14:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Laisser vous guider par la cheffe Violaine, pour concocter un menu entrée -plat-dessert, pour 2 personnes. Au menu Ravioles de chèvres, filet de volaille à la moutarde de Meaux et sa mousseline de panais aux éclats de châtaigne, financier aux épices de Noël.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

English : Atelier cuisine J’invite mon conjoint à la Cense des Possibles

German : Atelier cuisine J’invite mon conjoint à la Cense des Possibles

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine J’invite mon conjoint à la Cense des Possibles Darcey a été mis à jour le 2025-11-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)