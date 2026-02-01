Atelier Cuisine Kig Ha Farz et Pesked Ha Farz Place de la Gare Montfort-sur-Meu

Atelier Cuisine Kig Ha Farz et Pesked Ha Farz

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

2026-02-22

Dégustons ensemble de l’emblématique plat du Finistère Nord, réalisé dans des sacs en jute spécifiques farz noir (à base de sarrasin) et farz blanc (blé), le kig est à base de viande, le pesked à base de poisson, avec les légumes de saison.

Rejoignons les participants à l’atelier qui aura eu lieu le matin pour partager leurs préparations de Kig ou Pesked Ha Farz et de far breton;

Rendez-vous le dimanche 22 février de 13h à 14h !

A partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s !

Tarifs de 13€ à 21€ .

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

