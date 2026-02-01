Atelier Cuisine Kig Ha Farz et Pesked Ha Farz Place de la Gare Montfort-sur-Meu
Atelier Cuisine Kig Ha Farz et Pesked Ha Farz Place de la Gare Montfort-sur-Meu dimanche 22 février 2026.
Atelier Cuisine Kig Ha Farz et Pesked Ha Farz
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2026-02-22 13:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00
2026-02-22
Dégustons ensemble de l’emblématique plat du Finistère Nord, réalisé dans des sacs en jute spécifiques farz noir (à base de sarrasin) et farz blanc (blé), le kig est à base de viande, le pesked à base de poisson, avec les légumes de saison.
Rejoignons les participants à l’atelier qui aura eu lieu le matin pour partager leurs préparations de Kig ou Pesked Ha Farz et de far breton;
Rendez-vous le dimanche 22 février de 13h à 14h !
A partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s !
Tarifs de 13€ à 21€ .
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
