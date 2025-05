Atelier cuisine la fève et les légumes de printemps à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou – Micro-ferme Lou Baptistou Le Bouyssou, 24 mai 2025 14:00, Le Bouyssou.

Découvrez les jeunes légumes de printemps à travers des recettes simples et créatives. De la jardinière printanière aux tartinades, en passant par des desserts à base de fèves, l’atelier explore toutes les possibilités de ces produits frais et savoureux. Pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Recettes autour des légumes nouveaux jardinière, dips, salades

Déclinaisons de la fève crue, cuite, germée, en dessert

Atelier participatif animé par Emmanuelle Dorvault et Hervé Wotin

Dégustation sur place ou à emporter

Réservation obligatoire, 8 personnes maximum .

Micro-ferme Lou Baptistou La Grassetie

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 63 23 65 87 contact@culturesdesdemains.fr

English :

Discover young spring vegetables through simple, creative recipes. From spring gardeners to spreads and bean-based desserts, the workshop explores all the possibilities of these fresh, tasty products. For young and old alike, in a friendly, gourmet atmosphere.

German :

Entdecken Sie das junge Frühlingsgemüse anhand einfacher und kreativer Rezepte. Von der Frühlingsgärtnerei über Aufstriche bis hin zu Desserts auf Bohnenbasis der Workshop erkundet alle Möglichkeiten dieser frischen und schmackhaften Produkte. Für Groß und Klein, in einer geselligen und leckeren Atmosphäre.

Italiano :

Scoprite le giovani verdure primaverili in ricette semplici e creative. Dall’orto primaverile alle creme spalmabili e ai dessert a base di fagioli, il laboratorio esplora tutte le possibilità di questi prodotti freschi e gustosi. Per grandi e piccini, in un’atmosfera amichevole e gourmet.

Espanol :

Descubra las jóvenes verduras de primavera en recetas sencillas y creativas. Desde las jardineras de primavera hasta las cremas para untar y los postres a base de judías, el taller explora todas las posibilidades de estos productos frescos y sabrosos. Para grandes y pequeños, en un ambiente agradable y gastronómico.

