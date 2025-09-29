Atelier cuisine Rue de la Libération La Haye

Atelier cuisine Rue de la Libération La Haye lundi 29 septembre 2025.

Atelier cuisine

Rue de la Libération LA HAYE La Haye Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Animation à partager en famille.

Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour de recettes rapides, simples et bonnes pour la santé.

L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .

Rue de la Libération LA HAYE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

