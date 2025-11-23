Atelier cuisine Place Marius Sarda Lapte

Atelier cuisine

Place Marius Sarda Mairie Lapte Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

pour 6 repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Date(s) :

2025-11-23

3 heures pour préparer 3 jours de repas ! Vous profitez du savoir-faire d’une cuisinière et d’une ambiance conviviale pour cuisiner. Et vous repartez avec de quoi nourrir votre foyer pendant 3 jours. Prêt à tester cette nouvelle activité ?

.

Place Marius Sarda Mairie Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

3 hours to prepare 3 days of meals! You’ll benefit from the expertise of a cook and a friendly atmosphere in which to cook. And you leave with enough to feed your household for 3 days. Ready to try out this new activity?

German :

3 Stunden, um 3 Tage lang Mahlzeiten zuzubereiten! Sie profitieren von den Kenntnissen einer Köchin und einer geselligen Atmosphäre beim Kochen. Und Sie gehen mit Lebensmitteln nach Hause, mit denen Sie Ihren Haushalt drei Tage lang versorgen können. Sind Sie bereit, diese neue Aktivität auszuprobieren?

Italiano :

3 ore per preparare 3 giorni di pasti! Potrete beneficiare dell’esperienza di un cuoco e di un’atmosfera amichevole in cui cucinare. E tornerete a casa con il necessario per sfamare la vostra famiglia per 3 giorni. Siete pronti a provare questa nuova attività?

Espanol :

¡3 horas para preparar 3 días de comidas! Te beneficiarás de la experiencia de un cocinero y de un ambiente agradable para cocinar. Y te irás a casa con lo suficiente para alimentar a tu familia durante 3 días. ¿Listo para probar esta nueva actividad?

