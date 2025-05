Atelier cuisine l’asperge – L’Auberge des pecheurs Port-Mort, 21 mai 2025 18:30, Port-Mort.

Eure

Atelier cuisine l’asperge L’Auberge des pecheurs 122 grande rue Port-Mort Eure

Début : 2025-05-21 18:30:00

fin : 2025-05-21 21:00:00

2025-05-21

Participez à un atelier gourmand autour de l’asperge

➡️ Réalisation d’un potage, d’une mise en bouche, et d’un bavarois de langoustines aux asperges.

‍ Tarif 36 €

Atelier limité à 6 à 8 personnes

‍ ‍ ‍ Possibilité de privatiser pour un groupe ou un événement personnel (anniversaire, départ en retraite, etc.)

Un moment convivial et savoureux à vivre ou à offrir !

L’Auberge des pecheurs 122 grande rue

Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 reservations.adpecheurs@gmail.com

English : Atelier cuisine l’asperge

Take part in a gourmet asparagus workshop:

?? Create a soup, an appetizer and a langoustine bavarois with asparagus.

??? Price: 36 ?

? Workshop limited to 6 to 8 people

??????? Possibility of privatizing for a group or personal event (birthday, retirement, etc.)

A convivial and tasty moment to experience or to offer!

German :

Nehmen Sie an einem Gourmet-Workshop rund um den Spargel teil:

?? Zubereitung einer Suppe, eines Appetithäppchens und eines Langustinen-Bavarois mit Spargel.

??? Preis: 36 ?

? Workshop auf 6 bis 8 Personen begrenzt

??????? Möglichkeit der Privatisierung für eine Gruppe oder ein persönliches Ereignis (Geburtstag, Pensionierung, etc.)

Ein geselliger und leckerer Moment, den Sie selbst erleben oder verschenken können!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di asparagi gourmet:

?? Preparate una zuppa, un antipasto e una bavarese di scampi e asparagi.

??? Prezzo: 36

? Workshop limitato a 6-8 persone

??????? Possibilità di privatizzazione per un gruppo o un evento personale (compleanno, pensionamento, ecc.)

Un momento conviviale e gustoso da gustare o da regalare!

Espanol :

Participe en un taller de espárragos gourmet:

?? Prepare una sopa, un aperitivo y un bavarois de langostinos y espárragos.

??? Precio: ? 36

? Taller limitado a 6 u 8 personas

??????? Posibilidad de privatizar para un grupo o un evento personal (cumpleaños, jubilación, etc.)

Un momento agradable y sabroso para disfrutar o regalar

