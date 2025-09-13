Atelier cuisine Le Figuier à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou La Grassetie Le Bouyssou

Atelier cuisine Le Figuier à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou La Grassetie Le Bouyssou samedi 13 septembre 2025.

Atelier cuisine Le Figuier à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou

La Grassetie 691 route d’Ardennes Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Au mois de septembre, les figuiers respirent l’abondance ! On peut bien évidemment se régaler de leurs figues bien sucrées et parfumées cette année, mais saviez-vous que l’on peut aussi profiter de leurs feuilles toute l’année ? et même de leur sève…

Lors de cet atelier, nous cuisinerons ensemble tous ces produits du figuier aux multiples bienfaits.

Intervenants

Emmanuelle Dorvault et Hervé Wotin.

La Grassetie 691 route d’Ardennes Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79 contact@culturesdesdemains.fr

English :

In September, fig trees breathe abundance! Of course, we can enjoy their sweet, fragrant figs this year, but did you know that we can also enjoy their leaves all year round? and even their sap?

In this workshop, we’ll cook together all these fig tree products with their many benefits.

Speakers

Emmanuelle Dorvault and Hervé Wotin.

German :

Im September sind die Feigenbäume im Überfluss vorhanden! Natürlich kann man sich in diesem Jahr an ihren süßen und duftenden Feigen erfreuen, aber wussten Sie, dass man auch das ganze Jahr über ihre Blätter und sogar ihren Saft genießen kann?

In diesem Workshop werden wir gemeinsam diese wohltuenden Produkte des Feigenbaums zubereiten.

Die Referentinnen und Referenten:

Emmanuelle Dorvault und Hervé Wotin.

Italiano :

A settembre gli alberi di fico respirano in abbondanza! Naturalmente quest’anno si possono gustare i loro fichi dolci e profumati, ma sapevate che si possono gustare anche le loro foglie tutto l’anno e persino la loro linfa?

In questo laboratorio ci riuniremo per cucinare tutti questi prodotti a base di fichi, che hanno tanti benefici.

Relatori

Emmanuelle Dorvault e Hervé Wotin.

Espanol :

En septiembre, ¡las higueras respiran abundancia! Por supuesto, puedes disfrutar de sus dulces y fragantes higos este año, pero ¿sabías que también puedes disfrutar de sus hojas durante todo el año? e incluso de su savia?

En este taller, nos reuniremos para cocinar todos estos productos de higuera, que tantos beneficios tienen.

Ponentes

Emmanuelle Dorvault y Hervé Wotin.

