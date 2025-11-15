Atelier Cuisine légumes d’hiver Place de la Gare Montfort-sur-Meu

Atelier Cuisine légumes d’hiver

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 13:00:00

2025-11-15

Apprenons à utiliser des légumes de saison en faisant des recettes qui sortent des sentiers battus, avec Marie-Pascale !

Au menu houmous de châtaignes, quinoazotto de courge spaghetti, coulant de purée de potiron au chocolat et sa touche fleurie

L’atelier est ouvert à tous les habitants et usagers du tiers-lieu.

Aucune compétence particulière n’est requise, juste l’envie d’apprendre.

Les participants cuisineront ensemble dans une ambiance conviviale.

Vous repartirez avec des idées gourmandes à reproduire chez vous.

Une belle occasion de lier plaisir, découverte et rencontre locale !

Rendez-vous le samedi 15 novembre de 10h à 13h, dégustation comprise !

Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s !

Tarifs de 10€ à 20€ .

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

