Atelier Cuisine légumes d’hiver Place de la Gare Montfort-sur-Meu
Atelier Cuisine légumes d’hiver Place de la Gare Montfort-sur-Meu samedi 15 novembre 2025.
Atelier Cuisine légumes d’hiver
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Apprenons à utiliser des légumes de saison en faisant des recettes qui sortent des sentiers battus, avec Marie-Pascale !
Au menu houmous de châtaignes, quinoazotto de courge spaghetti, coulant de purée de potiron au chocolat et sa touche fleurie
L’atelier est ouvert à tous les habitants et usagers du tiers-lieu.
Aucune compétence particulière n’est requise, juste l’envie d’apprendre.
Les participants cuisineront ensemble dans une ambiance conviviale.
Vous repartirez avec des idées gourmandes à reproduire chez vous.
Une belle occasion de lier plaisir, découverte et rencontre locale !
Rendez-vous le samedi 15 novembre de 10h à 13h, dégustation comprise !
Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s !
Tarifs de 10€ à 20€ .
Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Cuisine légumes d’hiver Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Montfort Communauté