Atelier Cuisine Les carnets de Martine Centre culturel Simone Veil Montbéliard samedi 7 mars 2026.
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21 2026-05-30 2026-06-13
Ces ateliers de cuisine suivent le calendrier des saisons et des
fêtes. Vous y apprendrez de nouvelles recettes et des idées
d’accompagnement à réaliser vous-mêmes. Les débutants sont les
bienvenus également.
Prévoir tablier, torchon et récipients pour rapporter vos plats
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15
