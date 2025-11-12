Atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine » Saint-Firmin-sur-Loire

Atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine » Saint-Firmin-sur-Loire mercredi 12 novembre 2025.

Atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine »

Saint-Firmin-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Participez à l’atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine » !

Atelier en lien avec le défi alimentaire du pays giennois avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, réservation obligatoire. .

Saint-Firmin-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Take part in the « Keys to preserving herbs, spices and condiments in the kitchen » cooking workshop!

German :

Nehmen Sie am Kochworkshop « Der Schlüssel zur Haltbarkeit, Kräuter, Gewürze und Würzmittel in der Küche » teil!

Italiano :

Partecipate al laboratorio di cucina « Le chiavi per conservare erbe, spezie e condimenti in cucina »!

Espanol :

Participe en el taller de cocina « Claves para conservar hierbas, especias y condimentos en la cocina »

L’événement Atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine » Saint-Firmin-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX