Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
2025-11-12
Participez à l’atelier cuisine « Les clés de la conservation, herbes, épices et condiments en cuisine » !
Atelier en lien avec le défi alimentaire du pays giennois avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, réservation obligatoire. .
Saint-Firmin-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the « Keys to preserving herbs, spices and condiments in the kitchen » cooking workshop!
German :
Nehmen Sie am Kochworkshop « Der Schlüssel zur Haltbarkeit, Kräuter, Gewürze und Würzmittel in der Küche » teil!
Italiano :
Partecipate al laboratorio di cucina « Le chiavi per conservare erbe, spezie e condimenti in cucina »!
Espanol :
Participe en el taller de cocina « Claves para conservar hierbas, especias y condimentos en la cocina »
