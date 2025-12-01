Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye
Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 20 décembre 2025.
Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette
La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
La cuisine bourguignonne chez Colette Le pudding de Sido au coulis de groseilles et d’abricots. Réservation obligatoire. .
La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr
English : Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette
German : Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-04-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)