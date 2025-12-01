Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette

La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La cuisine bourguignonne chez Colette Le pudding de Sido au coulis de groseilles et d’abricots. Réservation obligatoire. .

La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

English : Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette

German : Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-04-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)