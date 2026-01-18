Atelier cuisine: les petits gâteaux Florimont-Gaumier
Atelier cuisine: les petits gâteaux Florimont-Gaumier dimanche 25 janvier 2026.
Atelier cuisine: les petits gâteaux
Café associatif La Mouline Florimont-Gaumier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Atelier les petits gâteaux au café associatif La Mouline à Florimont-Gaumier.
Dimanche 25 janvier de 14h30 à 17h30.
Tarif 25€/ personne comprenant 3h d’atelier, ingrédients, et location de la salle
Inscription avant le vendredi 23 janvier au 06 63 23 65 87 ou bonjour@la-decouverte.net
Atelier les petits gâteaux au café associatif La Mouline à Florimont-Gaumier.
Des biscuits pour se cocooner en ce début d’hiver et se constituer un stock de biscuits faits maison divers biscuits aux flocons d’avoine, cookies gourmands et biscuits avec de la farine de maïs.
Confection puis dégustation autour d’une tasse de thé. Repartez avec les biscuits faits pendant l’atelier pour continuer à vous régaler chez vous!
Dimanche 25 janvier de 14h30 à 17h30.
Pas disponible à cette date mais désir de participer à un autre moment? faites-le savoir!
Tarif 25€/ personne comprenant 3h d’atelier, ingrédients, et location de la salle
Les recettes seront envoyées en fin d’atelier
Tout public. Enfants bienvenus.
Inscription avant le vendredi 23 janvier au 06 63 23 65 87 ou bonjour@la-decouverte.net .
Café associatif La Mouline Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 23 65 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine: les petits gâteaux
On Sunday February 2 from 2:30pm to 5pm, the café associatif La Mouline invites you to take part in a special crêpes cooking workshop
This workshop is the first in a series of vegetarian cooking workshops
Registration required: 06 63 23 65 87/ou bonjour@la-decouverte.net
L’événement Atelier cuisine: les petits gâteaux Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-01-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne