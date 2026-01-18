Atelier cuisine: les petits gâteaux

Café associatif La Mouline Florimont-Gaumier Dordogne

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Atelier les petits gâteaux au café associatif La Mouline à Florimont-Gaumier.

Des biscuits pour se cocooner en ce début d’hiver et se constituer un stock de biscuits faits maison divers biscuits aux flocons d’avoine, cookies gourmands et biscuits avec de la farine de maïs.

Confection puis dégustation autour d’une tasse de thé. Repartez avec les biscuits faits pendant l’atelier pour continuer à vous régaler chez vous!

Dimanche 25 janvier de 14h30 à 17h30.

Pas disponible à cette date mais désir de participer à un autre moment? faites-le savoir!

Tarif 25€/ personne comprenant 3h d’atelier, ingrédients, et location de la salle

Les recettes seront envoyées en fin d’atelier

Tout public. Enfants bienvenus.

Inscription avant le vendredi 23 janvier au 06 63 23 65 87 ou bonjour@la-decouverte.net .

Café associatif La Mouline Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 23 65 87

English : Atelier cuisine: les petits gâteaux

On Sunday February 2 from 2:30pm to 5pm, the café associatif La Mouline invites you to take part in a special crêpes cooking workshop

This workshop is the first in a series of vegetarian cooking workshops

Registration required: 06 63 23 65 87/ou bonjour@la-decouverte.net

L’événement Atelier cuisine: les petits gâteaux Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-01-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne