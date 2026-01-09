Atelier cuisine les soupes avenue François Mitterrand Magnac-Laval
Atelier cuisine les soupes avenue François Mitterrand Magnac-Laval samedi 31 janvier 2026.
Atelier cuisine les soupes
avenue François Mitterrand Espace du rocher Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Lors de cet atelier on vous propose de venir concocter différentes soupes.
Pensez à vous inscrire, il n’y en aura pas pour tout le monde ! .
avenue François Mitterrand Espace du rocher Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 22 81 tierslieumagnac87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine les soupes
L’événement Atelier cuisine les soupes Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin