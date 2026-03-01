Atelier cuisine Libanaise FSE Cravant Deux Rivières
Atelier cuisine Libanaise FSE Cravant Deux Rivières samedi 14 mars 2026.
Atelier cuisine Libanaise
FSE Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Le Foyer Socio-Educatif de Cravant organiser un atelier cuisine Libanaise . Sur inscription. .
FSE Cravant 55 Rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com
English : Atelier cuisine Libanaise
L’événement Atelier cuisine Libanaise Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois