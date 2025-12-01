Atelier Cuisine Libanaise La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine Libanaise
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
2025-12-20
Embarquez pour un voyage en Méditerranée avec notre atelier Cuisine libanaise. Découvrez les saveurs envoûtantes du Liban à travers une cuisine colorée, parfumée et conviviale.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Atelier Cuisine Libanaise
