Atelier Cuisine libanaise La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine libanaise

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Embarquez pour un voyage en Méditerranée avec notre atelier Cuisine libanaise. Découvrez les saveurs envoûtantes du Liban à travers une cuisine colorée, parfumée et conviviale.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine libanaise

L’événement Atelier Cuisine libanaise Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie