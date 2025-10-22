Atelier cuisine La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Atelier cuisine La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mercredi 22 octobre 2025.

Atelier cuisine

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 19.8 – 19.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31

Venez partager un moment gourmand et effrayant en famille grâce à nos ateliers cuisine spéciaux Halloween?! Préparez des Cookies d’Araignée au Kiri, aussi délicieux que terrifiants??, et des Œufs de l’Apocalypse à La Vache qui rit ?? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Atelier cuisine

German : Atelier cuisine

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)