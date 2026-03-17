Atelier Cuisine Magique façon Disney La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Magique façon Disney

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Entrez dans un univers enchanté où la cuisine devient un véritable terrain de jeu ! Lors de cet atelier, petits et grands plongent ensemble dans la magie de Disney, entre recettes gourmandes et clins d’œil aux personnages cultes que les enfants adorent. Aux côtés de leur parent, les enfants enfilent leur tablier de mini chefs et réalisent des préparations aussi ludiques que colorées formes amusantes, décors féeriques et gourmandises dignes d’un dessin animé. Un moment complice rempli de rires, de créativité et de magie, pour cuisiner à quatre mains, s’émerveiller… et déguster ensemble ses créations

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine Magique façon Disney

L’événement Atelier Cuisine Magique façon Disney Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie