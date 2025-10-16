Atelier cuisine Mairie du 18e arrondissement PARIS

Atelier cuisine Mairie du 18e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Venez apprendre à faire la cuisine ou perfectionner vos talents !

Atelier cuisine en mairie du 18e le jeudi 16 octobre de 10h à 12h30 !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit

Réservation à mila.gaucher-pupulin@groupe-sos.org ou au 06 45 24 21 09

Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS