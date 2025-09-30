Atelier cuisine Maison des seniors Saint-Michel-sur-Orge

Atelier cuisine Mardi 30 septembre, 10h00 Maison des seniors Essonne

Gratuit, réservé aux plus de 60 ans

Les Insatiables, en partenariat avec la commune, proposent un atelier de cuisine pédagogique gratuit destiné aux seniors de 60 ans et plus.

Animé par une cheffe et une diététicienne, cet atelier invite les participants à découvrir des recettes saines, savoureuses et faciles à reproduire, autour d’une thématique actuelle : les protéines végétales et les légumes d’automne.

Tout au long de la séance, les participants cuisinent tout en bénéficiant des conseils nutritionnels personnalisés des intervenantes.

L’atelier se conclut par une dégustation conviviale des plats préparés, suivie de la remise d’un recueil de recettes ainsi qu’une fiche thématique pour prolonger l’expérience à la maison.

Maison des seniors Place du 19 mars 1962, Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France

Atelier cuisine : protéines végétales et légumes de saison