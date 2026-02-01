Atelier cuisine manger bon, manger sain ! Centre Social Cyprès Craponne-sur-Arzon
Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
Le Cyprès Centre social vous invite à un moment gourmand et convivial en compagnie de Lou Naturopathe pour découvrir une cuisine saine, savoureuse et équilibrée !
Réservation obligatoire au 07 48 94 54 46.
Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 48 94 54 46
Le Cyprès Centre social invites you to join Lou Naturopathe for a convivial gourmet meal of healthy, tasty, balanced cuisine!
Reservations essential on 07 48 94 54 46.
