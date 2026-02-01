Atelier cuisine manger bon, manger sain ! Centre Social Cyprès Craponne-sur-Arzon

Atelier cuisine manger bon, manger sain !

Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

2026-02-24

Le Cyprès Centre social vous invite à un moment gourmand et convivial en compagnie de Lou Naturopathe pour découvrir une cuisine saine, savoureuse et équilibrée !

Réservation obligatoire au 07 48 94 54 46.

.

Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 48 94 54 46

English :

Le Cyprès Centre social invites you to join Lou Naturopathe for a convivial gourmet meal of healthy, tasty, balanced cuisine!

Reservations essential on 07 48 94 54 46.

