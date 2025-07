ATELIER CUISINE Locaux de la Croix Rouge Marvejols

ATELIER CUISINE Locaux de la Croix Rouge Marvejols jeudi 17 juillet 2025.

ATELIER CUISINE

Locaux de la Croix Rouge Esplanade de Marvejols Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Atelier cuisine organisé par Itinéraire Bis, pour et avec les jeunes de Marvejols

– Apprends à cuisiner simplement

– Passe un moment convivial entre jeunes

– Amuse toi avec des jeux pédagogiques uniques !

Atelier cuisine organisé par Itinéraire Bis, pour et avec les jeunes de Marvejols

– Apprends à cuisiner simplement

– Passe un moment convivial entre jeunes

– Amuse toi avec des jeux pédagogiques uniques ! .

Locaux de la Croix Rouge Esplanade de Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 7 50 57 54 47

English :

Cooking workshop organized by Itinéraire Bis, for and with young people in Marvejols

– Learn how to cook simply

– Spend a convivial moment with other young people

– Have fun with unique educational games!

German :

Kochworkshop, organisiert von Itinéraire Bis, für und mit Jugendlichen aus Marvejols

– Lerne, wie man einfach kocht

– Verbringe eine gesellige Zeit unter Jugendlichen

– Hab Spaß mit einzigartigen pädagogischen Spielen!

Italiano :

Laboratorio di cucina organizzato da Itinéraire Bis, per e con i giovani di Marvejols

– Imparare a cucinare in modo semplice

– Divertirsi con altri giovani

– Divertirsi con giochi educativi unici!

Espanol :

Taller de cocina organizado por Itinéraire Bis, para y con los jóvenes de Marvejols

– Aprende a cocinar de forma sencilla

– Pásalo en grande con otros jóvenes

– Diviértete con juegos educativos únicos

L’événement ATELIER CUISINE Marvejols a été mis à jour le 2025-06-27 par 48-OT Gévaudan Destination