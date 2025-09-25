ATELIER CUISINE Esplanade de Marvejols Marvejols
Esplanade de Marvejols 4 place de l’europe Marvejols Lozère
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-09-25 20:30:00
2025-09-25
Cuisiner simplement ? ben oui c’est possible !
English :
Simple cooking is possible!
German :
Einfach kochen? ja, das ist möglich!
Italiano :
È possibile cucinare in modo semplice!
Espanol :
¡Es posible cocinar de forma sencilla!
