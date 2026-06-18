Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains
Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.
Eugénie-les-Bains
Atelier cuisine Masterclass
L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 270 – 270 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 Juillet • Menu de Fête
Cours de cuisine tous niveaux
Information & réservation à la réception des Prés d’Eugénie 05 58 05 06 07 ou en flashant le QR CODE sur l’affiche
MASTERCLASS
4 h de cours • déjeuner dégustation • 270 € • 9h à 16h .
L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07
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English : Atelier cuisine Masterclass
L’événement Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie
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