Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : L'Ecole de cuisine

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 270 270 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine Masterclass

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 Juillet • Menu de Fête
Cours de cuisine tous niveaux
Information & réservation à la réception des Prés d’Eugénie 05 58 05 06 07 ou en flashant le QR CODE sur l’affiche
MASTERCLASS
4 h de cours • déjeuner dégustation • 270 € • 9h à 16h   .

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine Masterclass

L’événement Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie

À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)