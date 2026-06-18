Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine Masterclass

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 Juillet • Menu de Fête

Cours de cuisine tous niveaux

Information & réservation à la réception des Prés d’Eugénie 05 58 05 06 07 ou en flashant le QR CODE sur l’affiche

MASTERCLASS

4 h de cours • déjeuner dégustation • 270 € • 9h à 16h .

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07

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English : Atelier cuisine Masterclass

L’événement Atelier cuisine Masterclass Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie