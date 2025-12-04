Atelier cuisine Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier cuisine Collectif Souletin Mauléon-Licharre jeudi 11 décembre 2025.

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Le panier souletin vous invite à Mauléon.
Chloé Gasparello, diététicienne, vous initiera à la notion de plaisir alimentaire et de dégustation en pleine conscience. Ouvert à tous, sur adhésion à l’association. Sur réservation.   .

