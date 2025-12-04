Atelier cuisine Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier cuisine Collectif Souletin Mauléon-Licharre jeudi 11 décembre 2025.
Atelier cuisine
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Le panier souletin vous invite à Mauléon.
Chloé Gasparello, diététicienne, vous initiera à la notion de plaisir alimentaire et de dégustation en pleine conscience. Ouvert à tous, sur adhésion à l’association. Sur réservation. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Pays Basque