Atelier cuisine Panier souletin Mauléon-Licharre
Atelier cuisine Panier souletin Mauléon-Licharre mercredi 21 janvier 2026.
Atelier cuisine
Panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Le panier souletin vous invite à Mauléon.
Le premier atelier cuisine de l’année sera animé par Chloé Gasparello, diététicienne. Vous préparerez des mac and cheese à la courge et à la frangipane. Ouvert à tous. Sur inscription. .
Panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 feja.laborde@collectissouletin.eus
