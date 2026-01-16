Atelier cuisine Panier souletin Mauléon-Licharre

Atelier cuisine

Panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Le panier souletin vous invite à Mauléon.

Le premier atelier cuisine de l’année sera animé par Chloé Gasparello, diététicienne. Vous préparerez des mac and cheese à la courge et à la frangipane. Ouvert à tous. Sur inscription. .

Panier souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 feja.laborde@collectissouletin.eus

