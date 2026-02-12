Atelier cuisine Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier cuisine

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le Collectif souletin vous invite à la cuisine de l’association, à Mauléon.

Chloé Gasparello, diététicienne, animera l’atelier cuisine. Vous pourrez échanger avec elle sur la nutrition. Elle vous expliquera comment consommer les matières grasses. Elle vous conseillera sur les différentes huiles, les quantités, les cuissons et leur rôle dans le corps. Cet atelier est ouvert à tous, sur inscription. .

